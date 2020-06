Miralem Pjanic andrà al Barcellona assieme a 10 milioni di euro mentre a Torino, sponda Juve, arriverà Arthur. Ormai è tutto fatto, mancano solo gli ultimi dettagli burocratici e nel weekend potrà esserci il via libera per visite mediche e firma sui contratti dei due calciatori. Confermate le cifre che vi avevamo anticipato ieri: Arthur valutato intorno ai 70 milioni più bonus, Pjanic una decina in meno. Secondo Il Corriere dello Sport, l'impatto a bilancio del bosniaco era intorno ai 13 milioni di euro e quindi la Juve metterà a bilancio circa 50 milioni di plusvalenza per la cessione del centrocampista ex Roma.