Quella di venerdì potrebbe essere l'ultima partita di Miralem Pjanic con la maglia della Juventus. Il centrocampista bosniaco ha già firmato con il Barcellona e da settembre si trasferirà in Spagna. Prima però c'è una Champions da giocare e Mire vuole dare il massimo fino alla fine: "Ho già parlato con la società, darò il massimo per la partita di Venerdí con il Lione, come se non avessi mai firmato per il Barcellona! I tifosi della Juve meritano di alzare quella Coppa che abbiamo sfiorato troppe volte, e noi meritiamo di alzarla dopo tutte le critiche che abbiamo ricevuto in questa stagione".