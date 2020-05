Il futuro di Miralem Pjanic è sempre più in dubbio. Venderlo sì, svenderlo no. Questa è l'idea della Juve, e secondo Mundo Deportivo Paratici l'ha detto chiaramente anche al Barcellona: nessuno sconto. Il club è disposto a lasciarlo andare solo se nell'operazione verrà inserito il centrocampista brasiliano Arthur, prima richiesta di Maurizio Sarri. Rakitic e Umtiti - gli altri giocatori proposti dal Barça - non convincono i bianconeri. Qualche giorno fa la stampa spagnola ha raccontato di un accordo già trovato tra Pjanic e il Barcellona, manca però ancora il sì di Arthur al trasferimento alla Juventus.