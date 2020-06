E' stato ufficializzato il trasferimento di Miralem Pjanic al Barcellona. Sarri però non ha dubbi sull'impegno del bosniaco fino a fine stagione. Ieri in conferenza stampa (prima dell'ufficializzazione delle due squadre) il tecnico bianconero ha dichiarato in conferenza: "Penso che se questo trasferimento sarà ufficializzato lui sarà contento perché va a finire la carriera in una grandissima squadra. Una carriera straordinaria, avrà giocato per Juve e Barcellona se va a buon fine. Il ragazzo può essere contento. Io sono sereno, è un ragazzo a cui piace giocare. E' serio, intelligente, puoi parlarci di tutto. La possibilità che non dia il 101% delle sue possibilità in questi due mesi sinceramente non la vedo".