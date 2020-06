Barcellona e Juventus hanno ufficializzato oggi lo scambio tra Pjanic e Arthur. Pjanic passa ai blaugrana per 60 milioni, pagabili in quattro esercizi, che potrà incrementarsi di ulteriori € 5 milioni al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale. Tale operazione genera un effetto economico positivo per la Juve di circa € 41,8 milioni, al netto del contributo di solidarietà e degli oneri accessori. Inoltre, il Barcellona ha inserito una clausola rescissoria da 400 milioni di euro nel contratto appena firmato da Pjanic.