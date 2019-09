Bersaglio dei cori e degli insulti dei tifosi avvaersari durante la gara contro il Brescia ( E' stato apostrofato come "Zingaro" ), il centrocampista bosniaco ha risposto su Instagram: "Siamo calciatori, siamo tifosi, siamo appassionati. Ci esaltiamo per una giocata, per un gol, per una vittoria. I fischi e gli sfottò degli avversari ci danno la carica.Per tutti gli altri solo applausi".