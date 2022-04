L'esperienza di Miralem Pjanic al Besiktas non proseguirà. L'ex centrocampista della Juventus, in prestito al club turco dal Barcellona, non verrà infatti riscatto. La conferma arriva dal ds Ceyhun Kazanci: "Pjanic è in prestito nella nostra squadra dall'inizio della stagione. Tuttavia, non giocherà con noi il prossimo anno. Inizieremo la stagione solo con giocatori adatti al sistema di gioco del nostro tecnico".