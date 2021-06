Dipendesse da Miralem Pjanic, sarebbe già a Torino. Il centrocampista bosniaco vorrebbe tornare alla Juventus e a maggior ragione con il ritorno di Allegri in panchina. A Barcellona non si è ambientato, non è a suo agio e in cima alla lista dei desideri c'è il ritorno in bianconero. Tanto che tra il giocatore e Max c'è già stato un primo contatto attraverso uno scambio di messaggi come racconta Tmw. L'operazione potrebbe decollare davvero, a patto che il Barça apra al prestito.