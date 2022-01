Intervistato da Tuttosport, l'ex centrocampista bianconero Miralem Pjanic ha voluto anche dare un "consiglio" ad Alvaro Morata, accostato con insistenza al Barcellona. Ecco le sue parole: "Finora ha avuto una super carriera: ha giocato in grandi club come Real Madrid, Chelsea, Atletico e Juventus. L'unico consiglio che darei a chiunque, a prescindere da Morata, è di pensare due volte prima di lasciare un posto dove sei felice anche se in un altro club ti offrono di più. Però a volte i giocatori hanno bisogno di motivazioni e nuove sfide. Morata saprà molto bene cosa fare. Il Barcellona ha preso un allenatore come Xavi, che conosce perfettamente il club, e tornerà grande. Vedremo: non conosco i dettagli, ma Morata l'ho sempre sentito felice anche alla Juventus. Quando uno ha deciso di andar via significa che non è più felice ed è meglio non trattenerlo, ma non so se questo sia il caso di Morata, che al contrario l'ho sempre sentito parlare benissimo dei bianconeri e del club. Poi, ovvio, quando a chiamare è il Barcellona, c'è sempre da pensare. Però anche la Juventus è un top club. Sono tutti grandi e esperti, prenderanno la decisione più giusta".