Miralem Pjanic, centrocampista del Barcellona e grande ex della sfida di questa sera, ha parlato a Sky Sport, spiegando: "Emozioni? Molto contento, già arrivando verso lo stadio, in città. Sono ricordi bellissimi. Emozionante, molto contento di tornare qui e ritrovare tanta gente con cui ho lavorato tutti questi anni, tornare nello stadio stesso è un grandissimo piacere. Comunque non bisogna dimenticarsi che domani c'è una partita come avversario questa volta. Questo sicuramente non mi leverà che a tutti qua, tifosi e ragazzi, voglio molto bene.



SITUAZIONE BARCELLONA - Noi dobbiamo concentrarci su di noi e il campo. Nella Liga non abbiamo iniziato come volevamo, dobbiamo fare punti, anche se la stagione è molto lungo. Un nuovo allenatore, una nuova squadra, un nuovo inizio, è tutto da sistemare ancora, ma non dobbiamo lasciare troppi punti per strada. Quello che succede intorno non ci riguarda, pensiamo solo al campo.



MESSI - Di cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato un po'. A Messi ho spiegato la situazione della Juve e gli ho descritto la società, ovviamente in bene. Poi abbiamo parlato di altre cose: insomma, stiamo preparando la partita di domani e speriamo di fare una bella partita contro un avversario molto complicato da affrontare.



MESSI JUVE - Cos'ho detto a Leo della Juventus? Tutto il bene possibile, quanto si sta veramente bene e quanto è una grande società. Anche della situazione generale, il nuovo centro sportivo, in generale di calcio, niente di speciale.



MESSI E RONALDO, DIFFERENZE - Messi è fenomenale, l'ho appena conosciuto ed è proprio l'extraterrestre con la palla tra i piedi succede sempre qualcosa di straordinario. Pazzesco. Di Ronaldo posso parlare solo bene. Sono due fenomeni, verranno ricordati tra i più forti di tutti i tempi, per me è molto bello aver giocato con tutti e due.



RONALDO - Lui sta bene. L'ho sentito negli scorsi giorni per sapere come andasse. Spero che tornerà presto negativo in primis per la sua salute. Ritrovarlo in campo poi sarà un piacere, meglio per noi ora che non ci sia".