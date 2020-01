La Sampdoria ha interesse a stringere per un attaccante prima dell'eventuale cessione di Caprari, perchè Pjaca sarebbe il sostituto del giocatore classe 1993, corteggiato da Sassuolo, Fiorentina, Parma e Spal. Proprio il futuro di Caprari rappresenta lo snodo chiave del mercato blucerchiato: da Corte Lambruschini vogliono piazzare l'ex Pescara, per poi tornare sul mercato. La prima scelta doriana per il post Caprari in realtà secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.com non sarebbe Pjaca, bensì Simone Zaza, centravanti in uscita dal Torino e con un breve passato in blucerchiato.