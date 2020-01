Ufficiale | @marko_pjaca20 in prestito all'Anderlecht

, in questa giornata conclusiva del calciomercato invernale. Oltre Emre Can, volato al Dortmund, saluta anche il croato, direzione Belgio. Pjaca all'Anderlecht, quindi, con una formula che rende abbastanza chiare le intenzioni della Juventus: prestito di sei mesi, con possibilità di prolungamento anche per la prossima stagione, ma senza nessun diritto di riscatto. I bianconeri, quindi,, dopo averlo aspettato nel susseguirsi di problemi fisici che ne hanno condizionato finora la carriera.