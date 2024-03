Antonini, il vice direttore sportivo del Rijeka, attualmente in testa al campionato croato davanti a Hajduk Spalato e Dinamo Zagabria, ha condiviso con Tuttomercatoweb.com i suoi pensieri sui protagonisti attuali del club che hanno un passato in Serie A.In particolare, ha parlato di, ex giocatore della Juventus: "Per noi e per lo spogliatoio, Pjaca è un elemento di grande valore. La sua abilità è straordinaria e fa la differenza nel dribbling, conferendoci superiorità in campo. Gli altri giocatori lo guardano con rispetto e quasi timore. È un individuo eccezionale, con i piedi per terra, sempre positivo e pronto ad aiutare i compagni. È un onore poter collaborare con lui. Personalmente, ho affrontato gravi infortuni simili al suo e comprendo bene la pressione che si prova. Non c'è molta pazienza nell'attendere il ritorno dopo un infortunio. Pjaca aveva bisogno di continuità per ritrovare la forma, e questo non era facile da ottenere in Italia".