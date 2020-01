Marko Pjaca lascerà la Juve nel mercato di gennaio. ​Il croato piace al Parma ma i ducali non saranno la destinazione del talento ex Schalke: Faggiano, infatti, ha rifiutato il 'contentino' per anticipare i tempi di Kulusevski in bianconero. Si sono però fatte avanti negli ultimi giorni anche due big del campionato italiano: anche Atalanta e Lazio, infatti, stanno tenendo in considerazione il croato che i bianconeri cercano di cedere a titolo definitivo anche se l'ipotesi prestito resta la più probabile.