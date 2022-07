Lapensa a. Lo riferisce Sky Sport, secondo cui il nome nuovo per l'attacco blucerchiato è proprio quello del croato classe '95, rientrato alladopo il prestito al Torino. Per Pjaca, 23 presenze e 5 gol in granata nella passata stagione, sarebbe un ritorno a Genova dopo l'esperienza in rossoblù nel 2020/21.