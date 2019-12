Marko Pjaca nelle ultime settimane è tornato nell'elenco dei convocati per le partite della Juve. L'esterno croato, martoriato dagli infortuni negli ultimi anni, potrebbe andare a fare un'esperienza in prestito a gennaio. Secondo quanto riferito da HellasNews l'ex Dinamo Zagabria piace al Verona, che l'avrebbe chiesto alla Juve già per gennaio in prestito.