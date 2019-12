Spunta un nuovo interessamento per Marko Pjaca. Come scrive HellasNews, sull'esterno offensivo della Juventus è tornato il Verona, interessato al prestito per il mercato di gennaio. ​Si concretizza quindi l'ipotesi di un prestito, magari secco, per la seconda parte di stagione: i contatti con il Verona sono ripresi dopo i primi timidi tentativi estivi, ma strada facendo è il Genoa ad aver mosso passi un po' più concreti anche grazie a un canale diretto come quello che da sempre unisce Juventus e il club rossoblù. E pure il Brescia potrebbe diventare un'ipotesi, anche considerando gli interessamenti dei bianconeri per Sandro Tonali.