Alcuni stralci della conferenza stampa di Marko Pjaca al Torino, quelli che riguarda la squadra da cui è approdato in prestito in granata: "Capisco che i tifosi non apprezzino la Juventus, ma ora devo fare bene per la squadra in cui gioco. Non credo ci saranno dei problemi, darò tutto per il Toro!Sono in prestito con diritto di riscatto, lo so, ma spero che il mio futuro possa essere qui.