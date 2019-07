La Juventus ha già deciso cosa fare con, di ritorno dal prestito alla Fiorentina. Il giocatore non rientra nei piani del club per la prossima stagione ed è pronto a lasciare Torino in prestito. Il croato sarà probabilmente ceduto alla fine del mercato italiano, dunque negli ultimi giorni di agosto. Reduce da un infortunio grave al ginocchio, Pjaca non ha ancora ricevuto grosse offerte, tali insomma da salutare anzitempo la Juve. Continua a curarsi presso le strutture mediche bianconere, aspettando una possibilità. Come dimostra il suo profilo Instagram, Marko è fermo e fisso al lavoro. Direttamente alla Continassa, in attesa di riscatto.