A raccontarlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. La Juventus sta cercando una soluzione anche per Marko. L’attaccante croato, 28 anni, è tornato a Torino dopo un’annata non proprio sensazionale all’Empoli. Inserito subito tra i calciatori sul mercato, finora non ha trovato una sistemazione, anche per l’ingaggio da 3,7 milioni lordi che ha spaventato molte pretendenti.In particolare, Rijeka e Dinamo Zagabria vorrebbero riportarlo in Croazia e ci proveranno in questi ultimi giorni di mercato.