Secondo quanto riportato da Tuttosport Cagliari, Verona e Fiorentina hanno messo nel mirino Marko Pjaca attaccante croato in uscita dalla Juventus. ​Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, però, anche la Lazio di Lotito e Tare avrebbe messo nel mirino l'esterno della Juve, che rappresenterebbe un innesto di valore alla rosa. Il Cagliari resta comunque in testa nella corsa al croato, così come è vivo l'interesse di Parma e Verona. Ma la Lazio è alla finestra.