Meno quattro al raduno della Juve. Tra i presenti, anche una piacevole sorpresa: al gruppo si aggregherà anche Marko Pjaca, l'anno scorso alla Fiorentina, sebbene tra infortuni e cattive prestazioni senza mai convincere davvero. Ebbene, ora il croato riparte. Lo farà in un anno cruciale per lui e per la sua carriera: l'ex 20 bianconero dovrà dimostrare di essere in grado di reggere nuovamente il calcio che conta. LA SITUAZIONE - Come raccontato da Calciomercato.com, il percorso di Pjaca sarà lungo e delicato. A due anni dalla scadenza, e reduce da tre annate molto difficili, anche per la Juve è molto complicato far euna valutazione coerente. La Fiorentina si è defilata, e al momento non c'è nulla all'orizzonte per lui. Tranne un sondaggio fatto dal Verona, che studia le mosse giuste per l'obiettivo salvezza. Pjaca lo è? Potrebbe, senz'altro. Ma tocca far presto, perché Sassuolo e Udinese sono alla finestra, in attesa di sapere le sue condizioni fisiche.