1









La scorsa estate è stata la volta di Marko Pjaca, che però nel derby di questa sera non sarà a disposizione. Ma quello del croato è solo l'ultimo di una serie di trasferimenti da una "sponda" all'altra della città della Mole, quella bianconera e quella granata. Intrecci di mercato, di carriere che si rinnovano nella stessa città, dopo più o meno anni di militanza con la stessa maglia. Come ricorda Goal.com, il primo giocatore in assoluto ad essere protagonista di uno scambio tra le due squadre è stato il compianto Guglielmo Gabetto, "il Barone", trasferitosi dalla Juventus al Torino nel 1941 per diventare un membro degli "Invincibili", del Grande Torino. È stato il primo, ma non l'unico, come dicevamo, a passare dal mondo bianconero a quello granata (o viceversa). La storia recente, in particolare, offre diversi esempi di trasferimenti "da derby": in attesa del fischio d'inizio all'Allianz Stadium, ve ne proponiamo una carrellata nella nostra gallery.