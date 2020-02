Markoha segnato il suo primo gol con la maglia. Il croato, in prestito in Belgio, ha siglato la temporanea terza rete dei suoi contro il KAS Europen al 25'. Una bella soddisfazione per Pjaca, che all'Anderlecht sta cercando di ritrovare la forma migliore. Per ora, solo due spezzoni di gara in campo, prima dell'esordio da titolare, con gol, proprio pochi minuti fa. A gennaio, per lui, si era prospettata anche la possibilità di restare in Italia, con Cagliari prima e Sampdoria poi che non sono riuscite a trovare l'accordo definitivo.