Così Marko Pjaca a Dazn dopo la vittoria sul Sassuolo per 1-0 a Reggio Emilia decisa da un suo gol da subentrato: ​"Primo gol in maglia granata, me lo tengo stretto!La concorrenza sulla trequarti non mi preoccupa, è bello avere compagni così forti: ciascuno di noi può giocare e aiutare la squadra a segnare, è una cosa importante. La mentalità granata? Bisogna sempre dare il massimo, con questo spirito possiamo fare davvero una bella stagione."