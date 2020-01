Excited to be here https://t.co/I5JqrWEx15 — Marko Pjaca (@marko_pjaca20) January 31, 2020

La Juventus ha ceduto anche Marko, in questa giornata conclusiva del calciomercato invernale. Oltre Emre Can, volato al Dortmund, saluta anche il croato, direzione Belgio. Pjaca all'Anderlecht, quindi, con una formula che rende abbastanza chiare le intenzioni della Juventus: prestito di sei mesi, con possibilità di prolungamento anche per la prossima stagione, ma senza nessun diritto di riscatto. "Contento di essere qui", il commento dell'attaccante attraverso il suo profilo Twitter.