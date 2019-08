Marko Pjaca sta recuperando dall'ennesimo infortunio che ne ha tormentato questa prima parte di carriera. Il talento croato, su cui la Juventus ha investito 23 milioni di euro nel 2016, ​è fermo ai box dalla scorsa stagione, quando, durante un allenamento in maglia Fiorentina, si ​è rotto il legamento crociato. Così, rientrato alla Continassa dopo il prestito finito male, la Juventus sta pensando per lui ad una strategia di mercato già battuta lo scorso anno per Stefano Sturaro: prestato allo Sporting, ma rimasto a Torino per curarsi dall'infortunio. Pjaca resta quindi in partenza, ma bisogna ancora capire quando. Il Verona si ​è mosso negli ultimi giorni, ma la trattativa si ​è arenata. Così, in autunno e dopo aver messo minuti sulle gambe con la Primavera, Pjaca potrà partire, prima in prestito, poi, seguendo sempre le orme di Sturaro, anche a titolo definitivo.