Il mercato italiano si sta accendendo per Marco Pjaca, talento della Juventus finora mai esploso, spesso frenato dagli infortuni che hanno reso infelici anche i suoi prestiti in giro per il mondo. Adesso ci son diverse squadre di Serie A, come Verona, Parma, Crotone e Genoa, con quest’ultimi che conserverebbero un canale preferenziale. Come riporta Calciomercato.com, il Grifone spera di poter fare leva sugli ottimi rapporti con la Vecchia Signora, rafforzati nel tempo grazie a diverse operazioni di mercato. L’idea è quello prelevarlo in prestito e decidere poi a fine stagione se riscattarlo o meno ad un prezzo pattuito.