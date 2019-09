Marko Pjaca è un esubero che la Juventus non ha potuto piazzare in questa finestra di mercato a causa dell'infortunio al ginocchio da cui sta recuperando. Per lui è certa la partenza a gennaio con Samp e Genoa che negli ultimi giorni di mercato hanno fatto arrivare il loro gradimento alla Juve in vista del trasferimento del calciatore nella prossima finestra di mercato. Parlarne ora è ancora presto, di certo Pjaca giocherà in Primavera, quando sarà pronto, come parte del recupero, prima di lasciare di nuovo la Juve.