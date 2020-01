Intervistato dalla testata Cittaceleste, l'agente di Pjaca, Marko Naletelic, ha parlato del futuro del suo assistito, al centro di alcune voci di mercato che lo vedrebbero lontano da Torino nell'immediato futuro. Queste le sue parole: '​Stiamo valutando le diverse soluzioni possibili con la Juventus. Dalla Lazio non ho ricevuto ancora alcuna offerta ufficiale, ma la nostra intenzione è quella di andare via in prestito a gennaio'.