Il Genoa è pronto ad accogliere Marko Pjaca. L'attaccante croato ha dato il suo sì all'operazione, dopo che nei giorni scorsi la Juventus aveva raggiunto un'intesa di massima con il Grifone per il prestito secco, senza obbligo o diritto di riscatto. Mancava solo questo tassello per poter chiudere l'affare, che si concretizzerà con le visite mediche, fissate nel pomeriggio a Genova. Prima il passaggio medico, poi la firma. Pjaca saluta nuovamente la Juve ed è pronto per un'altra avventura, per riprendersi ciò che gli infortuni gli hanno tolto.