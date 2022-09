Marko, in conferenza stampa, torna sul suo passato difficile: "Ho avuto due infortuni molto gravi, mi sono rotto due crociati e questo è un motivo. Poi dopo ho avuto problemi fisici sempre al ginocchio ma per fortuna stiamo parlando al passato. Adesso l'obiettivo a lungo termine è la salvezza, ma occorre pensare partita per partita, per centrare l'obiettivo. Ho una certa età ma sono fiducioso anche di poter tornare nel giro della nazionale. Dipende ovviamente da me e dal mio rendimento, poi se le prestazioni saranno all'altezza potrò chiedere al commissario tecnico se c'è la possibilità di essere preso in considerazione. Chiaramente io spero sempre di poter tornare a vestire la maglia della nazionale".