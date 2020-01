Sembra esserci una frenata nella trattativa che porterà Pjaca al Cagliari. Infatti l'attaccante croato classe 1985 non ha ancora trovato l'accordo con il club sardo in quanto il suo entourage non è soddisfatto della proposta di ingaggio fatta dal Cagliari. Le due società al contrario, avevano già trovato l'accordo per un prestito di 18 mesi a 1.5 milioni con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.