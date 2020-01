Secondo quanto racconta Tuttosport, sarà Marko Pjaca a salutare la Juventus dopo Mario Mandzukic e Mattia Perin, rispettivamente finito all'Al-Duhail e al Genoa. Il giocatore croato sta valutando in queste ora l'opzione migliore: tanti club hanno bussato alla porta della Juve, che seguirà in questo senso le decisioni del 24enne. Ecco, non sarà Parma la destinazione del talento ex Schalke: i ducali hanno rifiutato il 'contentino' per anticipare i tempi di Kulusevski in bianconero. Occhio ad Atalanta e Lazio. Pjaca ha solo una priorità: giocare, farlo magari con continuità.