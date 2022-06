Il mercato della Juve entra nel vivo e a dare lavoro ai dirigenti bianconeri non sono solo le operazioni in entrata, ma anche quelle in uscita. Oltre ai vari Alex Sandro, Ramsey e Morata, sul piede di partenza ci sono anche giocatori che da tempo non vestono più il bianconero ma che sono comunque di proprietà del club di Venaria Reale. Due esempi lampanti portano ai nomi di Rolando Mandragora e di Marko Pjaca, entrambi nell'altra sponda di Torino, quella granata.



LA SITUAZIONE - La volontà del Toro è quella di riscattare entrambi i cartellini e la situazione sembra essere quasi definita del tutto. Per il croato c'è la possibilità di esercitare il diritto di riscatto che è fissato a 7 milioni e che, con ogni probabilità sarà riscattato. Per quanto riguarda l'italiano invece, il riscatto sarà fissato intorno ai 9 milioni e verrà esercitato alla fine del prestito di 18 mesi. Salvo clamorosi colpi di scena dunque, Mandragora e Pjaca saranno definitivamente due giocatori del Torino.