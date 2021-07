Markoè un giocatore del. Oggi è arrivata l'ufficialità che porta il croato a firmare con i granata per il prossimo anno, il prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 7 milioni, bonus compresi. "Ciao, un saluto a tutti i tifosi del Toro! Non vedo l'ora di cominciare", sono state le prime dichiarazioni dell'ormai ex giocatore della Juventus ai microfoni del canale ufficiale granata.