Tra i giocatori che rientreranno a Torino e che la Juventus dovrà cercare di piazzare nel prossimo mercato, c'è sicuramente Marko Pjaca. Il croato, sfortunato nella sua esperienza bianconera, rientrerà alla base dopo l'ultima deludente parentesi in Belgio, all'Anderlecht. Il problema per la Juve, come riporta Calciomercato.com, sarà quello di trovare acquirenti: infatti, Pjaca rischia di essere un giocatore fuori mercato, visto che guadagna troppo in relazione a quello che vale. Infatti, se il costo del cartellino potrebbe aggirarsi intorno ai 6 milioni, Pjaca ha ancora un accordo da 3 milioni annuali di stipendio.