Marko Nalitelic, agente di Marko Pjaca, parla a Cittaceleste del futuro dell'attaccante della Juventus: ​"Stiamo valutando le diverse soluzioni possibili con la Juventus. Dalla Lazio non ho ricevuto ancora alcuna offerta ufficiale, ma la nostra intenzione è quella di andare via in prestito a gennaio".