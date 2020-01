Tutto deciso. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Marko Pjaca raggiungerà presto l'Anderlecht. Quanto presto? Già domani, il calciatore croato sarà in Belgio: firmerà il nuovo contratto subito dopo le visite mediche di rito.



L'ADDIO - Tre anni in Italia, una piccola parentesi allo Schalke 04. Marko raggiunge il club belga in prestito: non ci sarà diritto di riscatto, ma la Juve è riuscita a strappare un accordo per cui l'ex Dinamo Zagabria potrebbe restare un altro anno lì se le parti in causa dovessero trovarsi bene.