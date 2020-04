2









Mercoledì scorso la Juventus ha ufficializzato due rinnovi presenti nella relazione finanziaria pubblicata sul sito ufficiale: Blaise Matuidi, che ha fatto scattare l'opzione di rinnovo per un'altra stagione allungando il contratto al 2021, e Marko Pjaca, che ha prolungato fino al 2023.



IL RINNOVO - A gennaio l'attaccante croato ha trovato l'accordo con l'Anderlecht col quale finora ha giocato 4 partite: prestito di un anno rinnovabile anche per la stagione successiva, stessa formula con la quale il giocatore si era trasferito allo Schalke prima e alla Fiorentina poi. Il rinnovo di Pjaca però non è una sorpresa, come svela Calciomercato.com: il vecchio contratto scadeva nel 2021 e la Juve aveva già programmato da mesi il prolungamento con il giocatore. Segno che, nonostante le ultime stagioni sfortunate, il club punta ancora sul croato classe '95 per il quale la Juve spese 23 milioni nell'estate 2016 per prenderlo dalla Dinamo Zagabria. Paratici aveva scommesso a occhi chiusi sul giocatore, poi una serie di infortuni hanno fermato la sua crescita ma ora è arrivata un'iniezione di fiducia con questo rinnovo. Pjaca e la Juve avanti insieme, era già tutto programmato.