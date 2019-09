Marko Pjaca è ancora fermo ai box, motivo per cui non è già partito questa estate. Anche se, infortunio dopo infortunio, flop dopo flop, il prestito sembrava l'unica soluzione in casa Juve per tutelare l'investimento iniziale. Ci ha pensato il Verona, poi è stato tutto rimandato alla prossima sessione, quanto torneranno in corsa anche Genoa e Sampdoria. E nelle prossime settimane, dove giocherà Pjaca? Non in Under 23, per forza e per scelta. Ma in Primavera, da fuoriquota, per tutto il tempo necessario. GIA' SUCCESSO - Non è la prima volta che Marko si ritrova nella formazione Primavera: era già capitato dopo il primo infortunio al ginocchio. Ci era voluto tempo, per il reintegro. Poi la decisione di Allegri: prima di girarlo in prestito, Marko avrebbe continuato il processo di riatletizzazione con la squadra giovanile. Poi la Fiorentina, l'altro crack e... ancora la Juve. Che stavolta lo tiene fuori da tutte le liste, tranne una: quella della squadra di Zauli, che può vantare un talento in più. In attesa che il grande calcio si ricordi di lui...