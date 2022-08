Marko Pjaca è atteso questa sera a. Il giocatore della Juventus, che in questi giorni si è allenato a parte con gli altri giocatori rientrati dai vari prestiti, approderà in Toscana nelle prossime ore. Prevista per oggi la partenza da Torino, che lascerà stavolta in maniera definitiva. Pjaca aveva un contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2023, ma ha disputato appena una stagione alla Juve. Tanti, i prestiti per il croato: Firoentina, Anderlecht, Genoa e la scorsa stagione al Torino. Ora l'Empoli.