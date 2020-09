E' praticamente fatta per il trasferimento di Marko Pjaca al Genoa. Il croato si trasferirà al Grifone in prestito secco. L'ennesimo per lui che dopo l'arrivo alla Juve e l'infortunio al ginocchio ha girato mezza Europa sempre in prestito. Prima allo Schalke 04, poi alla Fiorentina (dove si è fatto male di nuovo) e infine all'Anderlecht. Ora è pronto a firmare con il Genoa in prestito secco, sperando si spiccare finalmente il volo.