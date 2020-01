Cagliari e Pjaca sono sempre più vicini. A raccontarlo è Calciomercato.com, secondo cui ci sarebbe quasi l'intesa totale tra il club sardo e la Juventus. Si tratterà di un prestito da qui fino a fine stagione.



IL SI' - Manca solo l'ultimo sì di Marko. Il croato si è preso del tempo prima di prendere una decisione. Per CM, ci sono buone sensazioni che possa arrivare una risoluzione positiva nelle prossime ore. Un sì che non è invece arrivato alla proposta della Dinamo Zagabria: volevano farne l'erede di Dani Olmo, ma Pjaca si sente ancora un giocatore in grado di fare la differenza. E in Serie A.