La questione esuberi sollevata nell'ultima settimana in casa Juventus, non riguarda soltanto la tanto agognata lista Champions. Anzi, il rischio di fare esclusioni illustri si lega a doppio filo con un altro capitolo abbastanza teso dell'estate bianconera: quello del monte ingaggi. Ecco allora, come riporta Calciomercato.com, che due giocatori come Pjaca e Perin, rappresentino più che un intoppo. Circa 4 milioni, al netto, 8 al lordo. Non sono cifre casuali, ma il costo complessivo degli stipendi dei due giocatori della Juventus. Infortunati di lusso, insomma, che bloccano il mercato in uscita: o meglio, che rimandano ogni discorso di cessione alla prossima sessione. Infatti, nelle intenzioni di Paratici, viste le poche richieste per i due - Perin non ha superato le visite mediche con il Benfica a luglio - ci sarebbe quella di aspettare gennaio: eppure, con 1,8 milioni Pjaca e 2,3 Perin, il costo dell'attesa si fa sentire sul budget juventino.