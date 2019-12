Si riapre il mercato e si riapre anche il toto-cessione bianconero. A qualche giorno dal ritorno ufficiale delle compravendite, Paratici si è rituffato negli affari in uscita. Uno su tutti: quello di Mattia Perin. Secondo quanto raccontato da Calciomercato.com, l'idea che vedrebbe il portiere al Genoa sarebbe oggi la più concreta. Il giocatore può ripartire dopo l'infortunio in una piazza che conosce e che lo riaccoglierebbe a braccia aperte, a maggior ragione dopo la decisione dell'Inter di richiamare subito Radu.



LA FORMULA - Contatti avviati tra i due club, si studia la formula giusta, resta l'ostacolo di un ingaggio fuori portata (2,5 milioni netti a stagione più bonus) ma che non spaventa particolarmente. Insomma, in qualche modo si verranno incontro. Occhio anche a Pjaca, ormai recuperato dal punto di vista fisico e già cercato dal Genoa nei mesi scorsi. Piace anche a Verona e Brescia: può partire in prestito con opzione di riscatto.