Marko Pjaca e Mattia Perin sono fermi ai box e questo ne blocca le possibilità di trasferimento. Per il croato, gli strascichi dell'ennesimo infortunio patito lo scorso anno a Firenze non sono ancora stati smaltiti, mentre Perin non ha superato le visite mediche con il Benfica ed è rincasato proprio ad un passo dalla cessione. Come scrive Repubblica, la posizione dei due giocatori sul mercato resta quindi congelata: prima la convalescenza, poi la cessione. Così, ogni discorso sembra ormai essere definitivamente rinviato a gennaio.