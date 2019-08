Marko Pjaca e Mattia Perin non lasceranno la Juve in questa finestra di mercato. "Difficilmente partiranno questa estate", ha dichiarato il Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici dopo l'amichevole di Villar Perosa. Perin è stato vicino al trasferimento al Benfica che però ha rispedito indietro l'ex Genoa in quanto il recupero dall'infortunio alla spalla non sarà completo prima di ottobre-novembre. Potrebbe rientrare anche più tardi Pjaca, che sta recuprando da un infortunio al ginocchio.