La 4^ giornata si è appena chiusa con Udinese-Napoli 0-4 e si era aperta venerdì sera col successo del Torino sul campo del Sassuolo per 1-0, deciso dal primo gol in maglia granata di Marko Pjaca, giocatore tuttora di proprietà della Juventus. Ora però per Pjaca è arrivato anche il primo acciacco stagionale, così descritto da Calciomercato.com: "Il fantastica croato ha accusato unche non gli ha permesso di allenarsi regolarmente con i propri compagni di squadra: Juric spera di recuperarlo per giovedì (match contro la Lazio)