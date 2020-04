Secondo quanto riporta Calciomercato.com, la Juventus riabbraccerà Marko Pjaca al termine del prestito con l'Anderlecht. Infatti, il croato era andato in Belgio per rilanciarsi, ed in parte ci era pure riuscito, trovando continuità: la stessa però, che con il coronavirus è venuta meno. Per questo, abbandonata l'ipotesi riscatto, la Juventus è pronta a riaccogliere il giocatore alla Continassa, ma solo per un periodo transitorio. Infatti, la società bianconera ascolterà le offerte che arriveranno per Pjaca, anche da club italiani.